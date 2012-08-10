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亚洲 | 2012年 8月 10日 星期五 14:18 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘:澳元/美元或进一步下跌

0603GMT

* 澳元/美元下跌0.57%至1.0516;澳元/日圆跌0.60%至82.57;欧元/澳元涨0.40%至1.1677

* 中国经济数据疲软,且澳洲央行发出警告,或导致澳元/美元进一步跌至1.05下方

* 此外,周末前的多头平仓和区间波动将主导市况

* 相关图表,请点选(link.reuters.com/haz89s)

(完)

--编译 艾茂林;审校 田建华

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