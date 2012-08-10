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亚洲 | 2012年 8月 10日 星期五 14:21 BJT

〔韩国股市〕连续第五日收高,外资持续买盘提供支撑

首尔8月10日电---韩国股市周五收涨0.3%,得益于外资买盘的提振.本周韩股每日都收涨,因市场憧憬主要国家央行将采取果断措施支持经济增长.

韩国综合股价指数(KOSPI).KS11收于1,946.40点,本周上涨5.3%.(完)

--编译 李春喜;审校 王洋

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