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亚洲 | 2012年 8月 10日 星期五 14:28 BJT

〔澳新汇市〕澳元和新西兰元全线下跌,受中国贸易数据疲弱拖累

路透惠灵顿/悉尼8月10日电---澳元和新西兰元周五全线下跌,此前中国公布的贸易数据令人失望,且澳洲央行警告澳元汇率高企是经济成长面临的重要风险.

澳元兑美元AUD=D4日内下跌0.6%,至约1.0511的一周低位,从周四触及的四个半月高位1.0615回落.澳元本周可能录得0.5%的跌幅.

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