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亚洲 | 2012年 8月 10日 星期五 14:32 BJT

〔东京汇市〕欧元承压,中国贸易数据疲弱拖累澳元走低

* 澳洲央行提高经济增长预估,称澳元走强对经济增长构成拖累

* 策略师称,美国公债收益率上升或支撑美元/日圆走势

路透东京8月10日电---欧元周五在亚洲市场继续承压,且澳元下滑,此前中国公布的贸易数据逊于预期引发该国经济滑坡的担忧.

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