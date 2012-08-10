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亚洲 | 2012年 8月 10日 星期五 14:40 BJT

〔日本债市〕公债价格整体走升,但10年券收益率本周创八个月最大升幅

路透东京8月10日电---日本公债价格周五大致走升,本周稍早曾面临卖压,这使得指标10年期公债收益率(殖利率)创下逾八个月来最大单周升幅.

10年期公债收益率本周上升6.5个基点,美国联邦储备理事会(FED,美联储)和欧洲央行将推出进一步刺激措施的预期,提振风险资产的表现,其中日经指数.N225录得2月来最佳单周升幅.

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