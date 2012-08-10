《美国企业焦点》嘉吉5月当季获利为1991年来最差,乾旱威胁迫在眉睫

* 第四季获利7,300万美元,去年同期为4.04亿美元

* 交易量较低、牛肉和油籽业务利润率疲弱带来压力

* 全年业绩亦低迷,未来面临乾旱挑战

记者 Christine Stebbins 编译 洪曦/王洋/许娜

路透芝加哥8月9日电---美国农畜产品综合企业嘉吉[CARG.UL]周四公布季度获利较去年同期大降82%,为超过20年来表现最差的季度,受大宗商品市场波动,以及牛肉和油籽等关键业务利润疲弱拖累.

全年业绩亦令人失望.该公司的全球食品供应业务的营收和获利,均受到经济疲弱和大宗商品市场波动的挤压.

嘉吉此次公布截至5月底的季度业绩,是过去四个季度里第三次低迷,但50年来最严重的旱情才开始侵蚀美国大平原区和中西部地区的农作和畜牧.因此嘉吉财务长对路透表示,乾旱将带来更多挑战.

"这是严重的干扰,"财务长Sergio Rial在受访时称,"这会为美国谷物出口带来压力."

嘉吉是全球最大的私人企业之一,截至5月31日止的会计年度第四季持续营业利润为7,300万美元,远低于去年同期的4.04亿美元.

嘉吉发言人表示,这是自会计年度1991年第二季以来表现最差的一季,当时获利为7,100万美元.

执行长Greg Page在声明中说,"获利表现未达我们的预期,不过有一些明显的特殊情况.今年市场的交易没那么好,除了基本面因素以外,市况还受到经济和政治环境的影响."

嘉吉2012年度获利大降56%至11.7亿美元,远逊于预期,更低于上年度创纪录的26.9亿.

第四季营收为340亿美元,较上年度同期下降2%.全年度营运现金流为35.1亿美元,上年度为45.5亿美元.

惠誉分析师Malter Rossetti认为,这份财报公布后,嘉吉的债信评等可能要被调降了.

身为食品加工、谷物和肉类出口及乙醇生产的龙头,嘉吉是全球许多大宗商品市场的主要交易商.财务长Rial表示,欧元区债务和货币危机引发的经济动荡,是嘉吉在第四季做交易时的主要挑战.

较小的竞争对手也面临同样的压力,Archer Daniels Midland(ADM.N)和邦吉(Bunge)(BG.N)等截至6月30日当季的获利也令人失望.

但嘉吉的业务规模要大得多.根据财富美国500大企业排行榜,该公司2012会计年度营收达1,339亿美元,位列第十,排在美国银行和福特汽车之间.

今夏谷物价格飙升至纪录高位,相关影响可能反映在6-8月的会计年度第一季财报内.嘉吉的财报分析并未指出旱灾造成的任何影响.

Rial称,嘉吉在全球采购大宗商品的能力,是它应对旱灾的一大利器.(完)