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亚洲 | 2012年 8月 10日 星期五 15:01 BJT

〔菲律宾数据〕6月出口同比增幅放缓,央行称经济将更多依赖国内需求

路透马尼拉8月10日电---菲律宾6月出口较上年同期增幅急降,与亚洲整体疲软态势相符,但是菲律宾央行寻求淡化对整体经济的影响,称国内需求应会抵消外部疲软的影响.

不过分析师称,出口增幅放缓加大降息机率,因央行试图保护经济免受全球成长放缓冲击.

6月出口较上年同期增加4.2%,远低于5月19.7%的增幅,因电子和半导体产品出口较上年同期锐减14.6%,5月时为下滑0.7%.

菲律宾今年经济成长目标为5-6%,高于2011年的3.9%;央行副总裁Diwa Guinigundo称该目标依然"现实且可以完成",尽管出口表现迟缓.

Guinigundo在致路透的短信中称,"经济成长将更多依靠内部需求来维持动力."(完)

--编译 田建华;审校 王兴亚

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