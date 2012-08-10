〔中国股市〕沪综指收低终止五连涨,贸易及信贷数据不佳令市场承压

路透基点：台湾帝宝工业五年期循环贷款案规模增至1.44亿美元--TRLPC
路透香港2月23日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾帝宝工业的五年期循环贷款规模从初始目标1.2亿美元提高至1.44亿美元。
路透北京8月10日电---中国股市沪综指周五微幅收低,终止此前连续五天涨势.日间中国公布明显逊于预期的7月进出口和信贷数据,加重经济基本面忧虑,但同时也加大了政策宽松预期,令股指呈现盘中拉锯格局.
分析人士认为,本周出台的数据显示经济仍未企稳,投资者在失望之余也在盼望政策进一步宽松;但大盘连涨已令反弹动能消耗大半,短线2,200点一线仍面临较强压力.
沪综指.SSEC收报2,168.814点,跌5.288点或0.24%.但全周累计收高1.69%,创逾两个月来最大单周涨幅.今日上海A股成交额降至608亿元人民币,上日为651亿元.
中邮证券策略分析师程毅敏称,数据好的一方面是通胀持续回落至低点,但隐忧在于工业增加值和出厂价格滑落,同时观察到企业去库存仍在持续且势头较急,对中上游企业盈利形成较大压力,后期来看并不乐观.
"目前看到经济还是处于下行通道,可能要等三季度数据出来,至少看到经济数据走平,市场才能判断基本面企稳的结论."他并认为,技术上看本轮反弹高度不可能超过2,250点.
海关数据显示,中国7月出口同比增长1.0%,创六个月来最低,大幅逊于路透调查中值8.6%;进口同比增长4.7%,为三个月来最低,亦远逊于预期的7.2%;当月出口环比下降1.8%,进口增长2.3%.昨日国家统计局数据显示,7月工业增加值同比仅增长9.2%.[ID:nSB1719488]
央行数据则显示,7月新增人民币贷款5,401亿元人民币,创10个月来新低,亦明显低于此前路透6,900亿元的调查中值;当月末广义货币供应量(M2)CNMSM2=ECI同比增长13.9%,基本符合13.8%的路透调查中值.[ID:nSB1717246]
贵州茅台(600519.SS)半年报显示,上半年实现净利润69.95亿元人民币,同比增42.56%.但其股价不涨反跌,终盘收低4.87%报248.21元.
沪深300指数8月合约CIFQ2尾盘报2,410.0点,跌0.22%,成交量为241,521手.(完)
--发稿 李然; 审校 曾祥进
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路透台北2月23日 - 台湾股市周四微幅收低。分析师表示，亚洲股市回落，再加上月底长假在即，投资人 进场意愿偏低，使得市场交投清淡，但指数仍处于高档震荡格局。 台湾加权股价指数 收低0.1%，至9,769.31点；今日成交初值 为989.84亿台币，上交易 日修正后为1,012.75亿。 国泰证期顾问处协理简伯仪表示，近期外资流入台股的步伐趋缓，使得大盘陷于区间整理走势，已在五日 均线上下100点整理了六个交易日，但短期也看不出有任何可能回档的讯号。 〞短线还是可以尽情冲浪，因为资金还在。〞他说。 他认为，除非看到外资在现货大卖股票，台币兑美元 有明显贬值，否则台股在短期整理结束后， 仍有向上攻坚的实力。 由于明日是长假来临前的最后交易日，简伯仪预期，大盘还是不脱整理格局，待假期结束后，或有明确方 向可期。 分析师预计，台股明日交易区间料在9,700-9,800点。 亚洲股市周四从19个月高位回落；本地时间13
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