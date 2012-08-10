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亚洲 | 2012年 8月 10日 星期五 14:58 BJT

〔日本股市〕中止四日连涨收低,但本周录得2月中旬以来最大单周涨幅(更新版)

(新增细节)

路透东京8月10日电---日本股市日经指数周五下滑,因缺乏新的买入诱因.不过该指数本周仍创下2月以来最大单周涨幅,因为全球出台刺激举措的希望已扶助股市此前连涨四日.

日经指数.N225跌1%至8,891.44点,但本周上涨近4%,为2月中旬以来的最大单周涨幅,因上周美国公布的非农就业数据好于预期,引发一波空头回补.

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