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市场报道 | 2012年 8月 10日 星期五 15:04 BJT

《汇市简讯》欧元/美元买盘位于1.2275和1.2250

0653GMT

* 卖盘位于1.2300-10, 1.2330和1.2350

* 行权价1.2300, 1.2310, 1.2275和1.2380的期权到期

* 传言1.2250-60有欧洲企业买盘

* 1.2240-60区域和1.2230有短线获利了结操作

(完)

--编译 艾茂林;审校 戴素萍

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现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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