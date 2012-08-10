〔日本个股〕夏普裁员力度不够,主要贷款行要求其深化重组

路透东京8月10日电---据知情人士称,日本夏普(6753.T)的主要贷款行可能要求夏普进行更全面的重组,作为向其提供新贷款的条件.

夏普的两大贷款行瑞穗实业银行和三菱东京日联银行正在审查夏普的重组计划,以决定其需要多少资金才能生存下去,与此同时,夏普亦在与台湾鸿海(2317.TW)重新协商投资条款[ID:nST0536781].

"与索尼(6758.T)和Panasonic(6752.T)相比,夏普的重组力度不够,"一位来自前述两家银行之一的资深银行家说."我们将在9月中旬左右拿出有关贷款安排的计划."

这位银行家和其他参与审查夏普业务前景的银行人士均拒绝署名,因为相关讨论未公开.上述两家银行的发言人表示,他们所在的银行将支持夏普.夏普发言人则拒绝置评.

夏普现在处于生死攸关的境地.

**裁员力度不够?**

夏普股价自3月以来已累计跌去约三分之二,3月时,台湾鸿海同意以每股550日圆的价格购买夏普约10%的股份.随着夏普经营状况日渐趋弱--股价最新约报191日圆--鸿海已在谋求重新协商3月达成的原计划投资8.44亿美元的协议.[ID:nST0538009]

上周,夏普发出预警称,全年净亏损料达2,500亿日圆(31.9亿美元),是先前亏损预估值的八倍.夏普并进行裁员约5,000人,约占总员工数的十分之一,以应对电视需求疲软和以三星电子(005930.KS)为首的同业竞争.

虽然此次裁员为夏普60多年来进行的第一次裁员,一些银行家仍质疑这些重组的力度是否足够.

"这家公司以前从来没有进行过重组.它就像块湿拖把,有好多水份可以被拧出来,"来自前述两家银行之一的另一位资深银行家称.

鸿海表示,对获得更多夏普股份,或重新协商投资价格持开放态度.夏普和鸿海均是苹果的供应商,鸿海董事长郭台铭曾表示,两家公司展开合作是挑战三星的一次机会.三星是苹果的主要竞争对手,也是苹果的主要供应商之一.

目前至少有一位来自夏普主要贷款行的资深银行家不排除鸿海获得更多夏普股份的可能性,这将让鸿海获得夏普董事会席位,不过尚不清楚双方正在进行的商谈是否会提出这样的提议.(完)