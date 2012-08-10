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亚洲 | 2012年 8月 10日 星期五 15:51 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

路透伦敦8月10日电---以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:初步测试55日移动均线1.2405美元未果,由此可进一步判断近期涨势只是"a-b-c"修正浪.预计欧元/美元将在支撑线切入位1.2214找到临时支撑点,需跌破此支撑才会下探7月低位1.2042美元,随后是2010年低点1.1876美元.关键短期阻力位在阻力线切入位1.2494美元.即使欧元/美元涨势在此受限,但我们也不会改变看空的观点.

美元/日圆:情况看来开始略为转多,在6月低位77.65日圆略上方,持续展现出一些反弹迹象.市场注意力现放在阻力线切入位78.90日圆.这与200日移动均线79.18日圆预计将一同构成关键阻力位,但鉴于技术指标看似更为正面,我们预计很快美元/日圆将很快挑战这些点位.需要收在上述阻力位的上方,才能缓解下档压力,并上看6月高位80.63.若在四个月阻力线切入位78.90受限,无法排除未来跌至2012年低点76.03和纪录低位75.31的可能性.

欧元/英镑:自未能成功突破现位于0.7961的55日移动均线后,愈发承受下档压力.该水准与2012年下跌趋势线切入位0.7987英镑预计将成为较难克服的阻力位.我们预计较长期跌势将重现.近期上升趋势线切入位在0.7852,未来若跌破该水准,将确认向上修正走势的结束,未来有可能跌回7月低点0.7757.主要支撑位仍在0.7744/0.7694.这是2000-2008年整体走势的50%回档位.位于0.7744/0.7694的支撑位被视为是下探40年通道底部的主要分界点.目前40年通道的位置在0.7130.

纽约 当日 今年来 2011年

0726GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.2277 1.2305 -0.23 -5.16 1.2945

美元/日圆 JPY= 78.40 78.55 -0.19 +1.90 76.94

欧元/日圆 EURJPY=R 96.24 96.66 -0.43 -3.34 99.57

美元/瑞郎 CHF= 0.9780 0.9757 +0.24 +4.31 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5597 1.5637 -0.26 +0.40 1.5535

美元/加元 CAD= 0.9938 0.9907 +0.31 -2.50 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0505 1.0577 -0.68 +2.74 1.0225

新西兰元/美元 NZD= 0.8087 0.8115 -0.35 +3.89 0.7784

澳元/日圆 AUDJPY=R 82.380 83.090 -0.85 +4.76 78.640

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 63.420 63.770 -0.55 +6.00 59.830

英镑/日圆 GBPJPY=R 122.28 122.83 -0.45 +2.30 119.53

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2986 1.3027 -0.31 -1.07 1.3126

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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 洪曦;审校 张明钧

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