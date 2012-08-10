路透基点：台湾帝宝工业五年期循环贷款案规模增至1.44亿美元--TRLPC
路透香港2月23日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾帝宝工业的五年期循环贷款规模从初始目标1.2亿美元提高至1.44亿美元。
路透伦敦8月10日电---以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:
欧元/美元:初步测试55日移动均线1.2405美元未果,由此可进一步判断近期涨势只是"a-b-c"修正浪.预计欧元/美元将在支撑线切入位1.2214找到临时支撑点,需跌破此支撑才会下探7月低位1.2042美元,随后是2010年低点1.1876美元.关键短期阻力位在阻力线切入位1.2494美元.即使欧元/美元涨势在此受限,但我们也不会改变看空的观点.
美元/日圆:情况看来开始略为转多,在6月低位77.65日圆略上方,持续展现出一些反弹迹象.市场注意力现放在阻力线切入位78.90日圆.这与200日移动均线79.18日圆预计将一同构成关键阻力位,但鉴于技术指标看似更为正面,我们预计很快美元/日圆将很快挑战这些点位.需要收在上述阻力位的上方,才能缓解下档压力,并上看6月高位80.63.若在四个月阻力线切入位78.90受限,无法排除未来跌至2012年低点76.03和纪录低位75.31的可能性.
欧元/英镑:自未能成功突破现位于0.7961的55日移动均线后,愈发承受下档压力.该水准与2012年下跌趋势线切入位0.7987英镑预计将成为较难克服的阻力位.我们预计较长期跌势将重现.近期上升趋势线切入位在0.7852,未来若跌破该水准,将确认向上修正走势的结束,未来有可能跌回7月低点0.7757.主要支撑位仍在0.7744/0.7694.这是2000-2008年整体走势的50%回档位.位于0.7744/0.7694的支撑位被视为是下探40年通道底部的主要分界点.目前40年通道的位置在0.7130.
纽约 当日 今年来 2011年
0726GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
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欧元/美元 EUR= 1.2277 1.2305 -0.23 -5.16 1.2945
美元/日圆 JPY= 78.40 78.55 -0.19 +1.90 76.94
欧元/日圆 EURJPY=R 96.24 96.66 -0.43 -3.34 99.57
美元/瑞郎 CHF= 0.9780 0.9757 +0.24 +4.31 0.9376
英镑/美元 GBP= 1.5597 1.5637 -0.26 +0.40 1.5535
美元/加元 CAD= 0.9938 0.9907 +0.31 -2.50 1.0193
澳元/美元 AUD= 1.0505 1.0577 -0.68 +2.74 1.0225
新西兰元/美元 NZD= 0.8087 0.8115 -0.35 +3.89 0.7784
澳元/日圆 AUDJPY=R 82.380 83.090 -0.85 +4.76 78.640
新西兰元/日圆 NZDJPY=R 63.420 63.770 -0.55 +6.00 59.830
英镑/日圆 GBPJPY=R 122.28 122.83 -0.45 +2.30 119.53
澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2986 1.3027 -0.31 -1.07 1.3126
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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)
--编译 洪曦;审校 张明钧
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路透香港2月23日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾帝宝工业的五年期循环贷款规模从初始目标1.2亿美元提高至1.44亿美元。
路透台北2月23日 - 台湾股市周四微幅收低。分析师表示，亚洲股市回落，再加上月底长假在即，投资人 进场意愿偏低，使得市场交投清淡，但指数仍处于高档震荡格局。 台湾加权股价指数 收低0.1%，至9,769.31点；今日成交初值 为989.84亿台币，上交易 日修正后为1,012.75亿。 国泰证期顾问处协理简伯仪表示，近期外资流入台股的步伐趋缓，使得大盘陷于区间整理走势，已在五日 均线上下100点整理了六个交易日，但短期也看不出有任何可能回档的讯号。 〞短线还是可以尽情冲浪，因为资金还在。〞他说。 他认为，除非看到外资在现货大卖股票，台币兑美元 有明显贬值，否则台股在短期整理结束后， 仍有向上攻坚的实力。 由于明日是长假来临前的最后交易日，简伯仪预期，大盘还是不脱整理格局，待假期结束后，或有明确方 向可期。 分析师预计，台股明日交易区间料在9,700-9,800点。 亚洲股市周四从19个月高位回落；本地时间13
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