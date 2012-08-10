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货币新闻 | 2012年 8月 10日 星期五 15:34 BJT

〔德国经济〕第二季或为温和增长,欧债危机令前景面临巨大风险--经济部

路透柏林8月10日电---德国经济部周五表示,德国经济第二季可能为温和增长,但欧元区危机给经济前景构成"重大风险".

"在第一季强劲增长后,经济动能明显减弱,因为国际环境不及之前."德国经济部发布的声明称.德国将于下周二公布第二季国内生产总值(GDP).

"尤其是,某些欧元区国家的债务危机对经济构成打压,在企业中埋下不确定因子与谨慎心理."德国经济部称.

"因此德国经济的前景并不确定,风险很大."(完)

--编译 隋芬;审校 艾茂林

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