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市场报道 | 2012年 8月 10日 星期五 15:23 BJT

〔瑞典利率〕央行副总裁称此前数年利率一直过高,伤及经济

路透斯德哥尔摩8月10日电---瑞典央行副总裁斯文森(Lars E.O. Svensson)在周五刊载的访谈中表示,瑞典利率太高,且过去15年来政策一直太过紧缩.

其表示当前利率水准远高于其他主要央行,且正在破坏经济.过去几年,斯文森在瑞典央行的六人政策委员会中一直投票赞成下调利率.

斯文森接受Dagens Nyheter日报采访时表示,"利率差意味着国外投资者投资瑞典克朗有利可图,所以克朗走强,通胀率下跌,经济复苏放慢且失业率维持高位."

其称瑞典央行政策许多年来一直太过紧缩.

"过去15年通胀率一直很低,0.8%的平均失业率太高,若此前曾下调利率,期间本可减少近4万的失业人口."(完)

--编译 田建华;审校 艾茂林

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