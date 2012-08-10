瑞士实验室将协助调查阿拉法特死因 但设前提条件

路透基点：台湾帝宝工业五年期循环贷款案规模增至1.44亿美元--TRLPC
路透香港2月23日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾帝宝工业的五年期循环贷款规模从初始目标1.2亿美元提高至1.44亿美元。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Noah Browning
路透约旦河西岸拉马拉8月8日电---瑞士辐射物理研究所发言人周三称，该实验室将协助调查巴勒斯坦前领导人阿拉法特死因，前提是调查结果不被用于政治目的。
调查阿拉法特死因的委员会要求该研究所帮助验屍，之前正是该研究所在阿拉法特遗孀提供的阿拉法特衣物中检测出了放射性元素钋。
该研究所发言人克里斯丁(Darcy Christen)在给路透的邮件中称："我们接到了巴勒斯坦民族权力机构的邀请，我们正在考虑如何恰当回复。"
"我们主要关心的是，要确保我们参与工作的独立性、可信性和透明度。"(完)
--编译：朱淑珍 发稿：王凤昌
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路透东京2月23日 - 原油期货周四涨近1%，之前公布的行业数据显示，美国原油库存因进口下滑而意外下降，这支持全球供应过剩局面正在结束的观点。
路透台北2月23日 - 台湾股市周四微幅收低。分析师表示，亚洲股市回落，再加上月底长假在即，投资人 进场意愿偏低，使得市场交投清淡，但指数仍处于高档震荡格局。 台湾加权股价指数 收低0.1%，至9,769.31点；今日成交初值 为989.84亿台币，上交易 日修正后为1,012.75亿。 国泰证期顾问处协理简伯仪表示，近期外资流入台股的步伐趋缓，使得大盘陷于区间整理走势，已在五日 均线上下100点整理了六个交易日，但短期也看不出有任何可能回档的讯号。 〞短线还是可以尽情冲浪，因为资金还在。〞他说。 他认为，除非看到外资在现货大卖股票，台币兑美元 有明显贬值，否则台股在短期整理结束后， 仍有向上攻坚的实力。 由于明日是长假来临前的最后交易日，简伯仪预期，大盘还是不脱整理格局，待假期结束后，或有明确方 向可期。 分析师预计，台股明日交易区间料在9,700-9,800点。 亚洲股市周四从19个月高位回落；本地时间13