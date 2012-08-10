《中国信用市场综述》风险隔离将决定中国资产支持票据发展的未来

作者 钟华

路透北京8月10日电---中国银行间债券市场推出非金融企业发行资产支持票据(ABN).这不仅为中国信用债市场进一步扩容打开空间,还给有着稳定现金流的资产业务池开辟更好的融资模式.更为重要的是为当前中国地方政府债务融资,尤其是平台公司开辟了新的融资渠道.

不过,中国ABN并不象资产证券化(ABS)一样,通过设立特殊目的载体来对ABN的基础资产进行隔离,这可能为ABN未来大发展埋下潜在的风险.

中国当前融资平台公司发行债券因利率偏低且信用风险抬升抑制投资人热情.ABN相当于将融资平台等债券发行人资产进行重组,以资产质押增进债券信用以期获得投资者青睐.

这一思路无疑是正确的.南京公用控股等首批三家企业推出ABN的规模共计25亿元人民币,债券期限分为一到五年不等,期限结构设计较为灵活,可以适应不同投资偏好的需求.

从发行情况看,首批三家企业私募发行的七个期限品种ABN发行收益率,都高于中央结算公司相应期限和评级的城投债到期收益率估值水平,但略低于银行间市场其他定向发行工具的发行利率.这可以折射出投资者存在一定的需求.

总体看,ABN对于有着大量稳定现金流的基础设施项目和更广泛收费业务有着较好适应性.单从地方债务融资看,截至2010年融资平台公司债务余额高达49,711亿元,占到当时全国地方政府性债务余额10.7万亿元的46.38%.

但融资平台公司涉及的基础设施等项目建设资金投入庞大.如果通过ABN融资建设,建成后营运所产生的现金流可能能付息但难以付本.这就可能使得有期限的ABN,最终需要不断滚动发行,存在演化为事实上的永续债券的可能性.

当然,即使不通过ABN来融资,地方基础设施等项目也需要通过银行贷款或银团贷款来进行,而中国当前的私募债结构设计和银团贷款本身区别并不太大.两者不同在于,债券融资产生违约风险时的价格传导机制将是不一样的,债权人对债务人的约束要相对更强一些.

但中国ABN与资产证券化(ABS)还有所不同.ABN并未设立破产隔离的特殊目的公司(SPV),来对基础资产进行风险隔离.仅通过承销商和投资人设立汇总账户和抵押账户进行隔离和管理.这意味着债券发行人如果发生破产违约或破坏合同,投资人权益将没如SPV机制一样得到有效保护.

因此,ABN市场发展,投资人和债券发行人如何就建立起基础资产的产权界定,资产变化监测、补充和动态调整,有效破产隔离,现金流评估预测机制,以及ABN违约后的债权保障及清偿等安排,将会决定中国ABN能走多远.尤其是作为ABN发行人之一的融资平台公司在中国政治金融生态中处于相对强势地位.

中国银行间交易商协会出具报告显示,今年二季度末的非金融企业债务融资定向发行工具余额为2,263亿元人民币,为同期短期融资券余额的三成,中期票据余额的十分之一,以及企业债余额的十分之一.(完)