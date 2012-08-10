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货币新闻 | 2012年 8月 10日 星期五 15:50 BJT

〔国际油市〕布兰特原油期货跌破每桶113美元价格,因需求忧虑

路透伦敦8月10日电---布兰特原油期货LCOc1周五下跌1美元至每桶112.22美元,因中国贸易数据放缓让投资者愈发担心该国燃料需求降低,此前一日石油输出国组织(OPEC)曾表示或下调2013年石油消费量预估.(完)

--编译 洪曦;审校 艾茂林

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