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亚洲 | 2012年 8月 10日 星期五 15:38 BJT

〔全球金市〕现货金走低,但关于中国出台刺激举措的寄望支撑金市

路透新加坡8月10日电---周五现货金小跌,亚洲股市在近期上涨之后暂缓上攻,影响金市.不过现货金仍料将录得三周来的两周上涨,受中国可能采取措施刺激经济成长的寄望推动.

0647GMT,现货金XAU=跌0.24%至每盎司1,613.26美元.

金价周四在交投清淡中小升,因中国7月工业同比增速放缓,令市场寄望全球最大经济火车头之一中国将推出有利黄金的货币刺激政策.[ID:nSB8551486]

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