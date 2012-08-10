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货币新闻 | 2012年 8月 10日 星期五 20:39 BJT

〔表格〕美国7月进口价格下滑0.6%,出口价格增长0.5%

路透8月10日电---美国劳工部周五公布:

* 美国7月进口价格下滑0.6%(路透预估为增长0.1%),6月修正后为下滑2.4%(前值为下滑2.7%)

* 美国7月出口价格成长0.5%(路透预估为持平),6月修正后为下滑1.7%(前值为下

滑1.7%)

7月 　 6月　 12年/11年7月

进口物价 -0.6 -2.4 -3.2

出口物价 0.5 -1.7 -1.2 (完)

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--编译 李春喜;审校 王洋

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