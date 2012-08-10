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货币新闻 | 2012年 8月 10日 星期五 20:41 BJT

〔表格〕加拿大7月就业岗位减少3.04万个,失业率升至7.3%

路透8月10日电---加拿大统计局周五公布,该国7月就业岗减少3.04万个(预估为增加0.9万个),因兼职岗位的减少超过全职岗位的增长.

7月失业率失业率上升0.1个百分点,至7.3%(预估为7.2%).

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