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亚洲 | 2012年 8月 10日 星期五 15:54 BJT

〔韩国汇市〕韩元兑美元受中国贸易数据打压结束四日连涨,公债上扬

路透首尔8月10日电---韩元兑美元KRW=KRW=KFTC周五小跌,结束四天连涨,中国贸易数据远低于市场预期,打压投资者对风险资产的兴致.

韩元兑美元收官报1,130.4韩元,周四国内市场终场报1,125.5.

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