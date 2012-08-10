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市场报道 | 2012年 8月 10日 星期五 15:49 BJT

《汇市简讯》美元上涨和澳元走弱令位于1.0500美元的买单得以成交

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* 美元上涨和澳元走弱,令1.0510-00处的买单成交

* 一些停止单迄今一直埋在1.0497低点,1.0460-70有更多买单

* 亚洲时段澳元/美元从1.0578下滑,因此或有一些获利了结

* 澳洲央行季度报告提及澳元坚挺以及中国贸易数据低迷,是催化剂. (完)

--编译 王洋;审校 田建华

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