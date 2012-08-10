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亚洲 | 2012年 8月 10日 星期五 16:00 BJT

〔金属期市〕期铜下跌,受疲弱中国贸易数据打压

路透上海9月10日电---期铜价格周五下跌,因中国贸易数据疲弱.尽管7月铜进口量上升,但整体进口和出口表现疲弱.此为中国本周第二次公布欠佳的数据.

经济环境恶化的影响,盖过了近期疲弱数据将令中国等主要经济体出台更多刺激计划的期望.

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