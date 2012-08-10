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货币新闻 | 2012年 8月 10日 星期五 20:48 BJT

〔表格〕8月10日美国农作物主要信息

路透8月10日电---美国农业部(USDA)在月度全球供需报告中公布的美国农作物主要信息如下:

大豆类(除非特别指明,以百万蒲式耳计)

2010/11 2011/12 2012/13 2012/13

实际值 预估 7月预估 8月预估

大豆

种植(百万英亩) 77.4 75.0 76.1 76.1

收割(百万英亩) 76.6 73.6 75.3 74.6

单产(蒲式耳/英亩) 43.5 41.5 40.5 36.1

产量 3,329 3,056 3,050 2,692

压榨 1,648 1,690 1,610 1,515

出口 1,501 1,350 1,370 1,110

年末库存 215 145 130 115

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