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市场报道 | 2012年 8月 10日 星期五 16:11 BJT

〔标题新闻〕意大利7月CPI终值修正为按月增0.1%和按年增3.1%,HICP终值修正为降1.7%和增3.6%

* CPI为消费者物价指数

HICP为消费者物价调和指数

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nR1E8GN020]

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