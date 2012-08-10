〔中国票据市场〕转贴利率本周稳中趋升,资金成本高限制机构买票热情

路透基点：台湾帝宝工业五年期循环贷款案规模增至1.44亿美元--TRLPC
路透香港2月23日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾帝宝工业的五年期循环贷款规模从初始目标1.2亿美元提高至1.44亿美元。
路透北京8月10日电---中国票据市场转贴利率本周稳中趋升,资金成本僵持于高位,限制机构买票热情,加之杭州等地票据金融案件冲击萦绕不去,致本周票市出票力量稍胜一筹,推动利率水平小幅反弹.
"有点小的反弹,但是幅度不大...总的来说,这周卖票的人比较多一点,收票的人到稍微少一点."上海一银行交易员表示,"可能有些银行是旬控(规模),所以到了10号必须要把(票据规模)压缩到控制线内."
华东地区一银行交易员称,部分机构认为当前资金成本比较高,不愿意建仓,本周整体来看,交投双方都很静淡,现在处于一个比较僵持的阶段.
在银行间同业拆放市场,三个月ShiborSHICNY3MD=报3.5893%,较上周五的3.6864%下跌.
据第一财经日报此前报导,杭州市公安局此前对31个票据贴现窝点统一行动,初步核查涉案非法经营额达900多亿元.
中国央行甫公布数据显示,7月新增人民币贷款5,401亿元,明显低于此前路透6,900亿元的调查中值;当月末广义货币供应量(M2)CNMSM2=ECI同比增长13.9%,基本符合13.8%的路透调查中值.[ID:nEAP30FA01]
上述华东地区交易员并认为,如果周末监管层不出台进一步的宽松政策,部分观望机构下周或出于调整资产结构的考量,加入到出票的行列中,推动转帖利率上行.
以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:
1个月(%) 6个月(%) 一年(%)
---------------------------------------------------------
周五 4.7798/4.5024 5.0129/4.7026 5.9116/5.2836
周四 4.8264/4.5461 5.0628/4.7563 6.1015/5.5284
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变动 -466bp/-437bp -499bp/-537bp -1,899bp/-2,448bp
票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).
电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线.20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统,开始为其客户办理电子商业汇票业务.电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年.
**逆回购报价走低**
而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=为3.9575,低于上周五4.2389%.
部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):
1个月 3个月
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周五 2.5430/2.4847 2.6750/2.6250
上周五 2.5340/2.4727 2.6070/2.5570
注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)
--发稿 康熙泽; 审校 黄凯
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金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>
路透香港2月23日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾帝宝工业的五年期循环贷款规模从初始目标1.2亿美元提高至1.44亿美元。
路透台北2月23日 - 台湾股市周四微幅收低。分析师表示，亚洲股市回落，再加上月底长假在即，投资人 进场意愿偏低，使得市场交投清淡，但指数仍处于高档震荡格局。 台湾加权股价指数 收低0.1%，至9,769.31点；今日成交初值 为989.84亿台币，上交易 日修正后为1,012.75亿。 国泰证期顾问处协理简伯仪表示，近期外资流入台股的步伐趋缓，使得大盘陷于区间整理走势，已在五日 均线上下100点整理了六个交易日，但短期也看不出有任何可能回档的讯号。 〞短线还是可以尽情冲浪，因为资金还在。〞他说。 他认为，除非看到外资在现货大卖股票，台币兑美元 有明显贬值，否则台股在短期整理结束后， 仍有向上攻坚的实力。 由于明日是长假来临前的最后交易日，简伯仪预期，大盘还是不脱整理格局，待假期结束后，或有明确方 向可期。 分析师预计，台股明日交易区间料在9,700-9,800点。 亚洲股市周四从19个月高位回落；本地时间13
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