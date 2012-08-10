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亚洲 | 2012年 8月 10日 星期五 16:29 BJT

〔中国票据市场〕转贴利率本周稳中趋升,资金成本高限制机构买票热情

路透北京8月10日电---中国票据市场转贴利率本周稳中趋升,资金成本僵持于高位,限制机构买票热情,加之杭州等地票据金融案件冲击萦绕不去,致本周票市出票力量稍胜一筹,推动利率水平小幅反弹.

"有点小的反弹,但是幅度不大...总的来说,这周卖票的人比较多一点,收票的人到稍微少一点."上海一银行交易员表示,"可能有些银行是旬控(规模),所以到了10号必须要把(票据规模)压缩到控制线内."

华东地区一银行交易员称,部分机构认为当前资金成本比较高,不愿意建仓,本周整体来看,交投双方都很静淡,现在处于一个比较僵持的阶段.

在银行间同业拆放市场,三个月ShiborSHICNY3MD=报3.5893%,较上周五的3.6864%下跌.

据第一财经日报此前报导,杭州市公安局此前对31个票据贴现窝点统一行动,初步核查涉案非法经营额达900多亿元.

中国央行甫公布数据显示,7月新增人民币贷款5,401亿元,明显低于此前路透6,900亿元的调查中值;当月末广义货币供应量(M2)CNMSM2=ECI同比增长13.9%,基本符合13.8%的路透调查中值.[ID:nEAP30FA01]

上述华东地区交易员并认为,如果周末监管层不出台进一步的宽松政策,部分观望机构下周或出于调整资产结构的考量,加入到出票的行列中,推动转帖利率上行.

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

---------------------------------------------------------

周五 4.7798/4.5024 5.0129/4.7026 5.9116/5.2836

周四 4.8264/4.5461 5.0628/4.7563 6.1015/5.5284

-----------------------------------------------------------

变动 -466bp/-437bp -499bp/-537bp -1,899bp/-2,448bp

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线.20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统,开始为其客户办理电子商业汇票业务.电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年.

**逆回购报价走低**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=为3.9575,低于上周五4.2389%.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

----------------------------------

周五 2.5430/2.4847 2.6750/2.6250

上周五 2.5340/2.4727 2.6070/2.5570

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)

--发稿 康熙泽; 审校 黄凯

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