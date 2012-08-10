〔中国新债〕财政部下周五将代理招标发行221亿元地方债,期限五年

路透基点：台湾帝宝工业五年期循环贷款案规模增至1.44亿美元--TRLPC
路透香港2月23日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾帝宝工业的五年期循环贷款规模从初始目标1.2亿美元提高至1.44亿美元。
路透上海8月10日电---中国财政部周五公告称,将于下周五(17日)代理招标发行今年第八期地方政府债,总规模为221亿元人民币,为五年固息品种.
刊登在中国债券信息网的公告显示,该期债竞争性招标时间为8月17日上午9:50-10:30,采用单一价格荷兰式招标方式,标的为利率,全场最高中标利率为本期债券的票面利率,按年付息.20日开始发行并计息,22日发行结束,24日起合并托管上市交易.
该期债包括了天津、厦门、江西、山东、河南、湖南六个省市,额度分别为16亿元、5亿元、46亿元、40亿元、56亿元、58亿元.
今年以来财政部已代理招标了七期地方政府债,总额为1,574亿元.
2011年中国的地方政府共计发行了2,000亿元的债券,期限分三年和五年两种.其中财政部代理发行金额1,771亿元,上海等四地自行发债额229亿元.而今年财政部计划代发的地方政府债券将增至2,500亿元.(完)
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--发稿 丁淑琴; 审校 张喜良
路透香港2月23日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾帝宝工业的五年期循环贷款规模从初始目标1.2亿美元提高至1.44亿美元。
路透台北2月23日 - 台湾股市周四微幅收低。分析师表示，亚洲股市回落，再加上月底长假在即，投资人 进场意愿偏低，使得市场交投清淡，但指数仍处于高档震荡格局。 台湾加权股价指数 收低0.1%，至9,769.31点；今日成交初值 为989.84亿台币，上交易 日修正后为1,012.75亿。 国泰证期顾问处协理简伯仪表示，近期外资流入台股的步伐趋缓，使得大盘陷于区间整理走势，已在五日 均线上下100点整理了六个交易日，但短期也看不出有任何可能回档的讯号。 〞短线还是可以尽情冲浪，因为资金还在。〞他说。 他认为，除非看到外资在现货大卖股票，台币兑美元 有明显贬值，否则台股在短期整理结束后， 仍有向上攻坚的实力。 由于明日是长假来临前的最后交易日，简伯仪预期，大盘还是不脱整理格局，待假期结束后，或有明确方 向可期。 分析师预计，台股明日交易区间料在9,700-9,800点。 亚洲股市周四从19个月高位回落；本地时间13
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