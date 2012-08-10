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亚洲 | 2012年 8月 10日 星期五 16:56 BJT

〔中国新债〕财政部下周五将代理招标发行221亿元地方债,期限五年

路透上海8月10日电---中国财政部周五公告称,将于下周五(17日)代理招标发行今年第八期地方政府债,总规模为221亿元人民币,为五年固息品种.

刊登在中国债券信息网的公告显示,该期债竞争性招标时间为8月17日上午9:50-10:30,采用单一价格荷兰式招标方式,标的为利率,全场最高中标利率为本期债券的票面利率,按年付息.20日开始发行并计息,22日发行结束,24日起合并托管上市交易.

该期债包括了天津、厦门、江西、山东、河南、湖南六个省市,额度分别为16亿元、5亿元、46亿元、40亿元、56亿元、58亿元.

今年以来财政部已代理招标了七期地方政府债,总额为1,574亿元.

2011年中国的地方政府共计发行了2,000亿元的债券,期限分三年和五年两种.其中财政部代理发行金额1,771亿元,上海等四地自行发债额229亿元.而今年财政部计划代发的地方政府债券将增至2,500亿元.(完)

参看相关细节,请点选中国债券信息网网站(here)

--发稿 丁淑琴; 审校 张喜良

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