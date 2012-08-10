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货币新闻 | 2012年 8月 10日 星期五 17:06 BJT

〔日本政经〕消费税上调计划在参议院最终表决中获得通过

路透东京8月10日电---日本政府备受争议的消费税上调计划在参议院最终表决中获得通过,此前首相野田佳彦承诺将提前举行大选,而这可能终止民主党三年来的执政.

在由反对党掌控的参议院通过这项计画,是与两大主要反对党罕见地达成协议,同时也是日本的一大突破,其长期来陷于领导人不断更迭及政策瘫痪等问题.

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