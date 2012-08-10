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亚洲 | 2012年 8月 10日 星期五 17:32 BJT

〔中港股市〕恒指受内地宏观数据拖累跌离三个月高位,但本周仍收高

* 恒生指数收低0.7%,本周收升2.4%

* 沪深300指数收挫0.5%,但本周收涨2%

* 利丰公布疲弱财报后评级遭调降,股价大跌

* 雨润食品和大唐新能源因获利预警下跌

* 进口数据料表明中国面临难题加大--分析师

路透香港8月10日电---香港股市周五收盘下滑,但录得近一个月来最好单周表现.此前环球消费品出口及物流集团利丰(0494.HK)公布半年核心营业利润意外衰退逾两成,股价大跌,并拖累股指脱离三个月高位.

恒生指数收低0.7%,但本周收高2.4%,为连续第二周上涨.

周四时,恒指创下5月9日迄今最佳水准,因投资者认为中国央行采取行动扶助经济的可能性提升.

但周五公布的出口与信贷数据不佳,引发投资者担心中国经济是否仍在失去动能.

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