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亚洲 | 2012年 8月 10日 星期五 17:48 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--8月10日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 
 
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 
 
 发行人      注册金额  拟发规模  期限    发行日      主承销商  主体评级     起息日   上市日 
              (亿元)    (亿元)   (月)                                      (缴款日) 
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暂无
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):
 
 发行人      注册金额  拟发规模  期限     发行日       主承销商   主体评级   起息日   上市日 
              (亿元)    (亿元)   (月)                                       (缴款日) 
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*中科英华        8        1.4     12    8/15簿记建档   民生银行     AA-      8/16     8/17
(600110.SS)
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*二重重装       14         5      12    8/15簿记建档   农业银行     AA+      8/17     8/20
601268.SS
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*中国建筑       50        30      12    8/17簿记建档   工商银行     AAA      8/20     8/21
(601668.SS)                                            交通银行
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上海电气集团    65        30      12    8/14簿记建档   农业银行     AAA      8/15     8/16
                                                       民生银行
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安徽水利         2         1      12    8/14簿记建档   兴业银行      A+      8/15     8/16  
(600502.SS)
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绍兴黄酒集团     5        2.5     12    8/15簿记建档   中信银行      AA      8/17     8/20     
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 
 
 发行人     注册金额  拟发规模  期限     发行日        主承销商   主体评级   起息日    上市日 
             (亿元)    (亿元)   (年)                                        (缴款日)

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宁夏建材       9          9       5     8/14簿记建档   中国银行     AA        8/15     8/16
(600449.SS)
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国家电网      100       100       3     8/14簿记建档   中国银行     AAA       8/15     8/16
                                                       交通银行
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中国建材       40        40       5     8/15簿记建档   交通银行     AAA       8/16     8/17
(3323.HK)                                              浦发银行
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宝钢工程      10         10       3     8/16簿记建档   建设银行     AA+       8/17     8/20
技术集团
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4.以下为将发行或申请发行集合票据:  
  
 发行人       注册金额  拟发规模  期限    发行日     主承销商    债项评级     起息日  上市日  
               (亿元)    (亿元)   (年)                                       (缴款日)  
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暂无
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5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 
银行间债券市场发行的债务融资工具):  
  
  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       主承销商    债项评级  起息日     上市日  
              (亿元)   (亿元)   (年)                                      (缴款日)  
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暂无 
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   注:*代表新增.(完)

  --整理 冉莹; 审校 康熙泽

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