《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--8月10日

路透基点：台湾帝宝工业五年期循环贷款案规模增至1.44亿美元--TRLPC
路透香港2月23日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾帝宝工业的五年期循环贷款规模从初始目标1.2亿美元提高至1.44亿美元。
(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= 暂无 ============================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= *中科英华 8 1.4 12 8/15簿记建档 民生银行 AA- 8/16 8/17 (600110.SS) ============================================================================================= *二重重装 14 5 12 8/15簿记建档 农业银行 AA+ 8/17 8/20 601268.SS ============================================================================================= *中国建筑 50 30 12 8/17簿记建档 工商银行 AAA 8/20 8/21 (601668.SS) 交通银行 ============================================================================================= 上海电气集团 65 30 12 8/14簿记建档 农业银行 AAA 8/15 8/16 民生银行 ============================================================================================= 安徽水利 2 1 12 8/14簿记建档 兴业银行 A+ 8/15 8/16 (600502.SS) ============================================================================================= 绍兴黄酒集团 5 2.5 12 8/15簿记建档 中信银行 AA 8/17 8/20 ============================================================================================= 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 宁夏建材 9 9 5 8/14簿记建档 中国银行 AA 8/15 8/16 (600449.SS) ============================================================================================= 国家电网 100 100 3 8/14簿记建档 中国银行 AAA 8/15 8/16 交通银行 ============================================================================================= 中国建材 40 40 5 8/15簿记建档 交通银行 AAA 8/16 8/17 (3323.HK) 浦发银行 ============================================================================================= 宝钢工程 10 10 3 8/16簿记建档 建设银行 AA+ 8/17 8/20 技术集团 ============================================================================================= 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 暂无 ============================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 暂无 ============================================================================================= 注:*代表新增.(完) --整理 冉莹; 审校 康熙泽
路透香港2月23日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾帝宝工业的五年期循环贷款规模从初始目标1.2亿美元提高至1.44亿美元。
路透台北2月23日 - 台湾股市周四微幅收低。分析师表示，亚洲股市回落，再加上月底长假在即，投资人 进场意愿偏低，使得市场交投清淡，但指数仍处于高档震荡格局。 台湾加权股价指数 收低0.1%，至9,769.31点；今日成交初值 为989.84亿台币，上交易 日修正后为1,012.75亿。 国泰证期顾问处协理简伯仪表示，近期外资流入台股的步伐趋缓，使得大盘陷于区间整理走势，已在五日 均线上下100点整理了六个交易日，但短期也看不出有任何可能回档的讯号。 〞短线还是可以尽情冲浪，因为资金还在。〞他说。 他认为，除非看到外资在现货大卖股票，台币兑美元 有明显贬值，否则台股在短期整理结束后， 仍有向上攻坚的实力。 由于明日是长假来临前的最后交易日，简伯仪预期，大盘还是不脱整理格局，待假期结束后，或有明确方 向可期。 分析师预计，台股明日交易区间料在9,700-9,800点。 亚洲股市周四从19个月高位回落；本地时间13
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