〔中国债市〕人民币利率互换续跌,孱弱数据将政策放松预期推至近期顶点

路透北京8月10日电---中国人民币利率互换(IRS)周五续跌.市场人士表示,疲弱的贸易和信贷数据继续为经济放缓趋势提供着佐证,政策放松的预期达到近期顶点,推动IRS节节下探.

"前期机构pay(付固息债收浮息债)来很多,看数据那么糟糕,市场气氛一下子就转了,转得很急,也很强,现在又在找receive fixed(收固息债)了,感觉easing(政策放松)不是今晚就是周末了,"香港一外资银行交易员称.

北京一大型券商固定收益分析师亦称,"一直有(政策放松)的预期吧,现在死灰又复燃."

上述香港交易员进一步表示,经济增长类数据的疲弱,令机构对经济是否已经触底产生了疑问,仍需要更多数据确认走势;但前期利率跌幅已大,目前尚看不到很大的IRS下行空间.

全球经济放缓下,中国亦难独善其身.今日公布的中国7月贸易数据极为低迷,出口同比增长仅1%,凸显外需一片惨淡.而实体经济有效需求不足,亦拖累中国7月新增贷款远逊预期,并探至10个月来低点.加之工 业生产和消费增速创下多年新低的阴影未散,期盼进一步放松政策以扶助经济的预期有增无减.[ID:nSB1719908]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周五 2.8380/2.9580 2.6550/2.7525 2.6900/2.7875 2.7500/2.8500 2.7750/3.0375

周四 2.8780/2.9880 2.7150/2.8133 2.7533/2.8500 2.8317/2.9267 2.8260/3.1020

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变动 -0.0400/-0.0300 -0.0600/-0.0608 -0.0633/-0.0625 -0.0817/-0.0767 -0.0510/-0.0645

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年6月人民币IRS成交的名义本金总额为3,142.14亿元,环比增长近两成.(完)