〔中国汇市〕人民币近收平,中国经济疲弱或拖累其短期表现(更新版)

路透基点：台湾帝宝工业五年期循环贷款案规模增至1.44亿美元--TRLPC
路透香港2月23日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾帝宝工业的五年期循环贷款规模从初始目标1.2亿美元提高至1.44亿美元。
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* 人民币近收平,全天走势偏弱
* 受中国宏观数据不佳拖累
* 经济及外贸疲弱或不支持人民币持续走强
* 人民币在6.40元仍是心理关口
路透北京8月10日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周五近收平,脱离上日创下的逾一个月高位,全天表现偏弱.中国最近公布的宏观经济和外贸数据均不及预期,隔夜非美元货币亦连续走弱,均拖累人民币今日表现.
交易员并称,鉴于中国外贸形势疲弱以及欧洲问题悬而未决,预计人民币短期内或呈现小幅走弱态势.
"这两天公布的数据都不太好,今天开盘就有人买美元,不过放松预期也在增加."上海某股份制银行交易员称.
他并表示,人民币的长期走势现在还不好说,只能说还是区间振荡,中期可能在6.29-6.4元之间,6.4元还是个重要的心理关口,如果跌破的话,之后人民币的贬值空间还更大.
以下为中国外汇交易中心人民币兑美元今日主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:
收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价
----------------------------------------------------------------
6.3600 6.3571 6.3668 6.3447 6.3387 6.3590
以下为北京时间17:34,离岸市场人民币报价:
今日 上日
NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.4260/90 6.4190
香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.3660/70 6.3640
境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水1,075点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.4675元.
中国7月工业生产和消费增速均创出多年新低,表明经济仍在下行通道中.[ID:nSB1716590]而7月贸易数据亦不乐观.中国海关周五稍早公布,7月出口同比增长1.0%,大幅逊于路透调查中值8.6%;进口同比增长4.7%,亦远逊于预期的7.2%.
兴业银行首席经济学家鲁政委在最新研究报告中称,目前的出口疲弱已不仅仅是所谓单纯的"外需乏力"所可解释的,而是主要与人民币有效汇率偏高有关,"建议增强人民币汇率弹性,修正偏高的有效汇率,让人民币汇率反映当前中国经济的基本面."
4月以来,随着中国经济数据再显走缓迹象,市场对人民币汇率的预期也从年初的"双向波动,小幅升值"有所转变,人民币兑美元走势偏弱,企业持有美元的意愿更强.今年迄今人民币兑美元累计贬值1.4%.
资深宏观经济学家孙方红对路透表示,受内外经济疲软影响,人民币短期出现贬值预期不可避免,但从2-3年的时间来看,认为人民币汇率的运行中枢比较平衡,稍微偏强.这主要是因为中国的经济增长潜力仍然很大,后期增长将趋于稳定,贸易顺差和国际收支逐步平衡,汇率将向偏强方向发展.
"但人民币汇率宽幅波动的情况会持续相当长的时间.目前来看,只有确实看到下一轮经济增长周期开始之后,人民币才得到稳步走强的支撑."她续称.
东京汇市欧元兑美元EUR=跌幅仍在0.1%左右,报1.2288美元,但远高于周四低点1.2266美元,也高于上月触及的逾两年低位1.2042.不过,欧元仍低于周一创下的一个月高点1.2444美元.[FRX/CN]
中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)
--发稿 李文科/李然; 审校 张喜良
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