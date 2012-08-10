《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--8月10日

路透基点：台湾帝宝工业五年期循环贷款案规模增至1.44亿美元--TRLPC
路透香港2月23日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾帝宝工业的五年期循环贷款规模从初始目标1.2亿美元提高至1.44亿美元。
路透北京8月10日电---以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间18:12时, 1港元=0.81982人民币HKDCNY=R) 公司名 A股代码 B股代码 A股价格 B股价格 A/B股比价 (人民币) (港元) (经汇率调整) ------------------------------------------------------------------ 万科 (000002.SZ)200002.SZ 8.79 9.38 1.14 深物业 (000011.SZ)(200011.SZ) 6.25 3.34 2.28 南玻 (000012.SZ)(200012.SZ) 8.38 5.19 1.97 深康佳 (000016.SZ)(200016.SZ) 3.23 2.00 1.97 ST中华 (000017.SZ)(200017.SZ) 3.01 0.92 3.99 ST中冠 (000018.SZ)(200018.SZ) 5.58 2.42 2.81 深深宝 (000019.SZ)(200019.SZ) 8.24 4.94 2.03 深华发 (000020.SZ)(200020.SZ) 6.58 2.83 2.84 深赤湾 (000022.SZ)(200022.SZ) 9.25 9.50 1.19 招商地产000024.SZ200024.SZ 21.08 14.68 1.75 特力 (000025.SZ)(200025.SZ) 6.26 3.22 2.37 飞亚达 (000026.SZ)(200026.SZ) 8.94 5.88 1.85 一致药业(000028.SZ)(200028.SZ) 32.59 20.60 1.93 深深房 (000029.SZ)(200029.SZ) 3.54 2.02 2.14 ST盛润 (000030.SZ)(200030.SZ) 7.31 3.33 2.68 深南电 (000037.SZ)(200037.SZ) 4.34 2.07 2.56 中集集团(000039.SZ)200039.SZ 13.10 9.36 1.71 深纺织 (000045.SZ)(200045.SZ) 6.20 3.81 1.98 方大集团(000055.SZ)(200055.SZ) 4.10 2.12 2.36 深国商 (000056.SZ)(200056.SZ) 15.87 9.67 2.00 深赛格 (000058.SZ)(200058.SZ) 5.03 2.73 2.25 宝石 (000413.SZ)(200413.SZ) 10.67 5.14 2.53 小天鹅 (000418.SZ)(200418.SZ) 8.29 6.84 1.48 粤高速 (000429.SZ)(200429.SZ) 3.25 2.24 1.77 晨鸣纸业(000488.SZ)(200488.SZ) 4.06 2.88 1.72 ST珠江 (000505.SZ)(200505.SZ) 2.60 1.55 2.05 丽珠 (000513.SZ)200513.SZ 27.77 18.20 1.86 美菱电器(000521.SZ)(200521.SZ) 4.39 3.34 1.60 大冷股份(000530.SZ)(200530.SZ) 6.20 3.91 1.93 粤电力 (000539.SZ)(200539.SZ) 6.20 3.80 1.99 佛山照明(000541.SZ)(200541.SZ) 7.22 4.63 1.90 江铃汽车(000550.SZ)(200550.SZ) 16.27 14.00 1.42 沙隆达 (000553.SZ)(200553.SZ) 6.06 2.88 2.57 苏常柴 (000570.SZ)(200570.SZ) 6.06 2.96 2.50 威孚高科(000581.SZ)(200581.SZ) 26.50 17.20 1.88 古井贡酒(000596.SZ)(200596.SZ) 42.65 28.10 1.85 ST东海 (000613.SZ)(200613.SZ) 3.16 1.59 2.42 长安汽车(000625.SZ)(200625.SZ) 5.29 2.85 2.26 京东方 (000725.SZ)(200725.SZ) 1.77 0.95 2.27 鲁泰 (000726.SZ)(200726.SZ) 7.05 6.34 1.36 本钢板材(000761.SZ)(200761.SZ) 3.92 2.29 2.09 张裕 (000869.SZ)(200869.SZ) 55.23 42.93 1.57 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) --发稿 李然; 审校 张喜良 中国股市报导 [.SSCN] 中国已公布新股发行上市日程表 [ISU/CN] 香港股市报导 [.HKCN] 中国待发行新股一览表 [CN/IPOCN] 美国股市报导 [.NCN] 中国新股申购资金情况一览表 [MMT/ISUCN] 台湾股市报导 [.TWCN] 香港股市拟发行新股一览表 [HK/IPOCN] 中国新闻 [CN-CMN] 香港已公布新股发行上市日程表 [HK/IPOCN] 香港新闻 [HK-CMN] 中国新股新闻 [CN-IPO-CMN] 台湾新闻 [TW-CMN] 香港新股新闻 [HK-IPO-CMN] 中国股市观察 [CN-HOT-CMN] 中国个股业绩 [CN-RES-CMN] 香港股市观察 [HK-HOT-CMN] 报摘 [PRESS-CMN] 中国融资融券 [.SSCN]
路透香港2月23日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾帝宝工业的五年期循环贷款规模从初始目标1.2亿美元提高至1.44亿美元。
路透台北2月23日 - 台湾股市周四微幅收低。分析师表示，亚洲股市回落，再加上月底长假在即，投资人 进场意愿偏低，使得市场交投清淡，但指数仍处于高档震荡格局。 台湾加权股价指数 收低0.1%，至9,769.31点；今日成交初值 为989.84亿台币，上交易 日修正后为1,012.75亿。 国泰证期顾问处协理简伯仪表示，近期外资流入台股的步伐趋缓，使得大盘陷于区间整理走势，已在五日 均线上下100点整理了六个交易日，但短期也看不出有任何可能回档的讯号。 〞短线还是可以尽情冲浪，因为资金还在。〞他说。 他认为，除非看到外资在现货大卖股票，台币兑美元 有明显贬值，否则台股在短期整理结束后， 仍有向上攻坚的实力。 由于明日是长假来临前的最后交易日，简伯仪预期，大盘还是不脱整理格局，待假期结束后，或有明确方 向可期。 分析师预计，台股明日交易区间料在9,700-9,800点。 亚洲股市周四从19个月高位回落；本地时间13
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