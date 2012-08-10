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亚洲 | 2012年 8月 10日 星期五 18:44 BJT

〔离岸人民币〕7月中国跨境贸易人民币结算量2,441亿,环比降6%--央行

路透上海8月10日电---中国央行周五公布,7月跨境贸易人民币结算业务发生额为2,441亿元,环比下降6%;直接投资人民币结算量为154亿元.

此外,7月以人民币进行结算的跨境货物贸易发生1,683亿元;服务贸易及其他经常项目发生758亿元.当月对外直接投资(ODI)和外商直接投资(FDI)的人民币发生额分别为12亿元和142亿元.

以下为中国央行公布的今年各月跨境人民币业务明细(单位:亿元)

7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月

跨境贸易人民币结算 2,441 2,593 2,160 1,962 2,613 1,907 1,284

货物贸易 1,683 1,689 1,476 1,355 1,879 1,336 951

服务贸易及其他 758 904 684 607 734 571 333

对外直接投资 12 35 30 93 8 4 17

外商直接投资 142 164 160 124 219 116 135 (完)

浏览细节,请点选央行网站(www.pbc.gov.cn/)

--发稿 冉莹; 审校 张喜良

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