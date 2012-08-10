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亚洲 | 2012年 8月 10日 星期五 18:37 BJT

〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶连续第五周收低,投资者担心中国需求降低

路透东京8月10日电---东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周五收低并录得连续第五周下挫.本周稍早期价曾跌至2009年10月迄今最低水准,因投资者担心中国需求放缓.

数据显示,上月中国天然橡胶进口量较去年同期增长约30%.但整体贸易和信贷数据则表明,中国政府偏向支持成长的政策见效缓慢.[ID:nSB1719908]

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