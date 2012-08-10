〔马来西亚期市〕棕榈油期货收盘脱离两个月低位,关注美国农业部报告

路透基点：台湾帝宝工业五年期循环贷款案规模增至1.44亿美元--TRLPC
路透香港2月23日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾帝宝工业的五年期循环贷款规模从初始目标1.2亿美元提高至1.44亿美元。
路透新加坡8月10日电---马来西亚棕榈油期货周五收盘脱离八周低位,但连续第五周收低,在美国农业部今日稍晚公布重要报告前,交易商调整仓位.
棕榈油期货起初跌至6月15日以来低位,因船货调查机构ITS(Intertek Testing Services)报告显示,马来西亚8月1-10日棕榈油出口较上月同期下降1.8%.
但之后棕榈油期货在空头回补的推动下反弹,因1230GMT公布的美国农业部供需月报或将显示,大豆产量和压榨豆油供应收紧,从而使部分人士转向寻求棕榈油.
指标10月棕榈油期货FCPOc3小幅收高0.6%,至每吨2,882马币(林吉特),此前低见2,844马币,为6月15日以来未见水平.
棕榈油期货本周收跌1.2%,为连续第五周收低.
总成交量达28,005口高位,正常水准为25,000口.(完)
--编译 许娜;审校 王洋
路透香港2月23日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾帝宝工业的五年期循环贷款规模从初始目标1.2亿美元提高至1.44亿美元。
路透台北2月23日 - 台湾股市周四微幅收低。分析师表示，亚洲股市回落，再加上月底长假在即，投资人 进场意愿偏低，使得市场交投清淡，但指数仍处于高档震荡格局。 台湾加权股价指数 收低0.1%，至9,769.31点；今日成交初值 为989.84亿台币，上交易 日修正后为1,012.75亿。 国泰证期顾问处协理简伯仪表示，近期外资流入台股的步伐趋缓，使得大盘陷于区间整理走势，已在五日 均线上下100点整理了六个交易日，但短期也看不出有任何可能回档的讯号。 〞短线还是可以尽情冲浪，因为资金还在。〞他说。 他认为，除非看到外资在现货大卖股票，台币兑美元 有明显贬值，否则台股在短期整理结束后， 仍有向上攻坚的实力。 由于明日是长假来临前的最后交易日，简伯仪预期，大盘还是不脱整理格局，待假期结束后，或有明确方 向可期。 分析师预计，台股明日交易区间料在9,700-9,800点。 亚洲股市周四从19个月高位回落；本地时间13
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