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亚洲 | 2012年 8月 10日 星期五 18:45 BJT

〔马来西亚期市〕棕榈油期货收盘脱离两个月低位,关注美国农业部报告

路透新加坡8月10日电---马来西亚棕榈油期货周五收盘脱离八周低位,但连续第五周收低,在美国农业部今日稍晚公布重要报告前,交易商调整仓位.

棕榈油期货起初跌至6月15日以来低位,因船货调查机构ITS(Intertek Testing Services)报告显示,马来西亚8月1-10日棕榈油出口较上月同期下降1.8%.

但之后棕榈油期货在空头回补的推动下反弹,因1230GMT公布的美国农业部供需月报或将显示,大豆产量和压榨豆油供应收紧,从而使部分人士转向寻求棕榈油.

指标10月棕榈油期货FCPOc3小幅收高0.6%,至每吨2,882马币(林吉特),此前低见2,844马币,为6月15日以来未见水平.

棕榈油期货本周收跌1.2%,为连续第五周收低.

总成交量达28,005口高位,正常水准为25,000口.(完)

--编译 许娜;审校 王洋

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