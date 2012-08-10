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亚洲 | 2012年 8月 10日 星期五 18:45 BJT

〔背景资料〕中国跨境贸易及直接投资人民币结算量一览

路透8月10日电---以下为中国人民银行公布的跨境贸易人民币结算量及直接投资人民币结算量数据(单位:亿元人民币)

7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月

跨境贸易人民币结算 2,441 2,593 2,160 1,962 2,613 1,907 1,284

货物贸易 1,683 1,689 1,476 1,355 1,879 1,336 951

服务贸易及其他 758 904 684 607 734 571 333

对外直接投资 12 35 30 93 8 4 17

外商直接投资 142 164 160 124 219 116 135 (完)

--整理 冉莹; 审校 张喜良

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