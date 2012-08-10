〔背景资料〕中国跨境贸易及直接投资人民币结算量一览

路透基点：台湾帝宝工业五年期循环贷款案规模增至1.44亿美元--TRLPC
路透香港2月23日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾帝宝工业的五年期循环贷款规模从初始目标1.2亿美元提高至1.44亿美元。
路透8月10日电---以下为中国人民银行公布的跨境贸易人民币结算量及直接投资人民币结算量数据(单位:亿元人民币)
7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
跨境贸易人民币结算 2,441 2,593 2,160 1,962 2,613 1,907 1,284
货物贸易 1,683 1,689 1,476 1,355 1,879 1,336 951
服务贸易及其他 758 904 684 607 734 571 333
对外直接投资 12 35 30 93 8 4 17
外商直接投资 142 164 160 124 219 116 135 (完)
--整理 冉莹; 审校 张喜良
路透香港2月23日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾帝宝工业的五年期循环贷款规模从初始目标1.2亿美元提高至1.44亿美元。
路透台北2月23日 - 台湾股市周四微幅收低。分析师表示，亚洲股市回落，再加上月底长假在即，投资人 进场意愿偏低，使得市场交投清淡，但指数仍处于高档震荡格局。 台湾加权股价指数 收低0.1%，至9,769.31点；今日成交初值 为989.84亿台币，上交易 日修正后为1,012.75亿。 国泰证期顾问处协理简伯仪表示，近期外资流入台股的步伐趋缓，使得大盘陷于区间整理走势，已在五日 均线上下100点整理了六个交易日，但短期也看不出有任何可能回档的讯号。 〞短线还是可以尽情冲浪，因为资金还在。〞他说。 他认为，除非看到外资在现货大卖股票，台币兑美元 有明显贬值，否则台股在短期整理结束后， 仍有向上攻坚的实力。 由于明日是长假来临前的最后交易日，简伯仪预期，大盘还是不脱整理格局，待假期结束后，或有明确方 向可期。 分析师预计，台股明日交易区间料在9,700-9,800点。 亚洲股市周四从19个月高位回落；本地时间13
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