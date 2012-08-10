〔东南亚股市〕多数略有上涨,银行股引领印尼股市涨至三个月高点附近

路透基点：台湾帝宝工业五年期循环贷款案规模增至1.44亿美元--TRLPC
路透香港2月23日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾帝宝工业的五年期循环贷款规模从初始目标1.2亿美元提高至1.44亿美元。
路透8月10日电---多数东南亚股市周五收盘上涨,印尼股市在金融类股和大量外资流入的推动下涨至三个月高点附近.泰国股市也连续第五日录得上涨.
该地区股市早盘下跌,因中国公布的7月经济数据逊于预期,不过盘中稍晚收复跌幅.
印尼股市.JKSE小涨0.25%,Bank Rakyat Indonesia Tbk
(BBRI.JK)劲升2.1%,涨幅居前.该股指在净流入外资7,059万美元的推动下升至5月9日以来的高点附近.
泰国最大石油公司PTT(PTT.BK)收升1.8%,帮助泰国股市收涨0.14%,触及7月18日以来的最高点.
新加坡股市海峡时报指数.FTSTI微涨0.1%.
马来西亚股市.KLSE收升0.2%,菲律宾股市.PSI上扬0.1%.
今年东南亚股市中表现最好的越南股市.VNI收跌0.3%,该股指今年已经上涨21%.
1057GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年
报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
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新加坡 .FTSTI 3054.20 1.95 +0.06 +15.41 2646.35
马来西亚 .KLSE 1645.36 2.84 +0.17 +7.49 1530.73
泰国 .SETI 1219.37 1.67 +0.14 +18.93 1025.32
印尼 .JKSE 4141.56 10.39 +0.25 +8.36 3821.99
菲律宾 .PSI 5263.35 6.74 +0.13 +20.39 4371.96
越南 .VNI 425.56 -1.42 -0.33 +21.05 351.55
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(完)
--编译 李春喜 ;审校 王洋
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
路透香港2月23日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾帝宝工业的五年期循环贷款规模从初始目标1.2亿美元提高至1.44亿美元。
路透台北2月23日 - 台湾股市周四微幅收低。分析师表示，亚洲股市回落，再加上月底长假在即，投资人 进场意愿偏低，使得市场交投清淡，但指数仍处于高档震荡格局。 台湾加权股价指数 收低0.1%，至9,769.31点；今日成交初值 为989.84亿台币，上交易 日修正后为1,012.75亿。 国泰证期顾问处协理简伯仪表示，近期外资流入台股的步伐趋缓，使得大盘陷于区间整理走势，已在五日 均线上下100点整理了六个交易日，但短期也看不出有任何可能回档的讯号。 〞短线还是可以尽情冲浪，因为资金还在。〞他说。 他认为，除非看到外资在现货大卖股票，台币兑美元 有明显贬值，否则台股在短期整理结束后， 仍有向上攻坚的实力。 由于明日是长假来临前的最后交易日，简伯仪预期，大盘还是不脱整理格局，待假期结束后，或有明确方 向可期。 分析师预计，台股明日交易区间料在9,700-9,800点。 亚洲股市周四从19个月高位回落；本地时间13
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