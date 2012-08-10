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亚洲 | 2012年 8月 10日 星期五 19:10 BJT

〔东南亚股市〕多数略有上涨,银行股引领印尼股市涨至三个月高点附近

路透8月10日电---多数东南亚股市周五收盘上涨,印尼股市在金融类股和大量外资流入的推动下涨至三个月高点附近.泰国股市也连续第五日录得上涨.

该地区股市早盘下跌,因中国公布的7月经济数据逊于预期,不过盘中稍晚收复跌幅.

印尼股市.JKSE小涨0.25%,Bank Rakyat Indonesia Tbk

(BBRI.JK)劲升2.1%,涨幅居前.该股指在净流入外资7,059万美元的推动下升至5月9日以来的高点附近.

泰国最大石油公司PTT(PTT.BK)收升1.8%,帮助泰国股市收涨0.14%,触及7月18日以来的最高点.

新加坡股市海峡时报指数.FTSTI微涨0.1%.

马来西亚股市.KLSE收升0.2%,菲律宾股市.PSI上扬0.1%.

今年东南亚股市中表现最好的越南股市.VNI收跌0.3%,该股指今年已经上涨21%.

1057GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年

报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

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新加坡 .FTSTI 3054.20 1.95 +0.06 +15.41 2646.35

马来西亚 .KLSE 1645.36 2.84 +0.17 +7.49 1530.73

泰国 .SETI 1219.37 1.67 +0.14 +18.93 1025.32

印尼 .JKSE 4141.56 10.39 +0.25 +8.36 3821.99

菲律宾 .PSI 5263.35 6.74 +0.13 +20.39 4371.96

越南 .VNI 425.56 -1.42 -0.33 +21.05 351.55

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(完)

--编译 李春喜 ;审校 王洋

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