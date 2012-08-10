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亚洲 | 2012年 8月 10日 星期五 18:54 BJT

〔亚洲橡胶〕8月10日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透8月10日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

* 8月 209.8 5 -- --

* 9月 211.3 71 -- --

*10月 213.7 246 212.2 11

*11月 215.1 212 213.9 63

*12月 217.5 514 215.7 48

* 1月 218.9 4161 217.2 823

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 王洋;审校 丁琦

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