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亚洲 | 2012年 8月 10日 星期五 19:20 BJT

〔标题新闻〕中信证券<6030.HK>将从9月10日起取代中国远洋<1919.HK>成为恒生国企指数成份股

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nH9E8IJ04O]

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