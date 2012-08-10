欧洲已公布经济指标--2012/8/10

路透基点：台湾帝宝工业五年期循环贷款案规模增至1.44亿美元--TRLPC
路透香港2月23日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾帝宝工业的五年期循环贷款规模从初始目标1.2亿美元提高至1.44亿美元。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(%)
国内生产总值(GDP):
英国 第二季 -0.7-@-p -0.3-@-f -0.8-@-p
德国 第一季 +0.5-@-r -0.2-@-r +1.7-u-r
法国 第一季 持平-f +0.1-r --
意大利 第二季 -0.7-p -0.8-f -2.5%-p
消费者物价指数(CPI):
英国 6月 -0.4 -0.1 +2.4
德国 7月 +0.4-f -0.1-f +1.7-f
法国(HICP) 6月 +0.1 +0.1 +2.3
意大利(HICP) 7月 -1.7-f +0.2-f +3.6-f
生产者物价指数(PPI):
英国 7月 持平 -0.2-r +1.7
德国 6月 -0.4 -0.3 +1.6
法国 6月 -0.9 -1.0 +1.3
意大利 6月 -0.1 -0.3 +2.1
失业率: 当月(季)% 上月(季)%
英国 6月 4.9-@ 4.9-@-r
德国 7月 6.8-@ 6.8-@-r
法国 第一季 10.0-@ 9.8-@-r
意大利 6月 10.8-@ 10.6-@-r
(注:p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整)(完)
--整理 李春喜;审校 王洋
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS] 全球主要国家[ECI/ALLCN]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
路透香港2月23日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾帝宝工业的五年期循环贷款规模从初始目标1.2亿美元提高至1.44亿美元。
路透台北2月23日 - 台湾股市周四微幅收低。分析师表示，亚洲股市回落，再加上月底长假在即，投资人 进场意愿偏低，使得市场交投清淡，但指数仍处于高档震荡格局。 台湾加权股价指数 收低0.1%，至9,769.31点；今日成交初值 为989.84亿台币，上交易 日修正后为1,012.75亿。 国泰证期顾问处协理简伯仪表示，近期外资流入台股的步伐趋缓，使得大盘陷于区间整理走势，已在五日 均线上下100点整理了六个交易日，但短期也看不出有任何可能回档的讯号。 〞短线还是可以尽情冲浪，因为资金还在。〞他说。 他认为，除非看到外资在现货大卖股票，台币兑美元 有明显贬值，否则台股在短期整理结束后， 仍有向上攻坚的实力。 由于明日是长假来临前的最后交易日，简伯仪预期，大盘还是不脱整理格局，待假期结束后，或有明确方 向可期。 分析师预计，台股明日交易区间料在9,700-9,800点。 亚洲股市周四从19个月高位回落；本地时间13
大盘表现最差的是Ardent Leisure Group，该股跌至逾三年低位，此前该公司公布半年净亏损4,940万澳元，受健身房业务营收欠佳，及10月时其Dreamworld主题公园事故所伤。(完) (编译 杜明霞/张若琪 审校 王颖)