〔国际油市〕亚洲燃料油现货升水和即期跨月价差双双下跌

路透基点：台湾帝宝工业五年期循环贷款案规模增至1.44亿美元--TRLPC
路透香港2月23日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾帝宝工业的五年期循环贷款规模从初始目标1.2亿美元提高至1.44亿美元。
路透新加坡8月10日电---亚洲燃料油市场周五走弱,现货升水跌至一个多月低位,即期8月/9月跨月价差则收窄至两周低位,受供应充足影响.
路透数据显示,180-cst升水下跌0.55美元,至每吨较新加坡现货报价升水2.80美元,为一个月以来最弱.380-cst升水触及八周低位,每吨较新加坡现货报价升水2.35美元,较前一交易日下跌0.80美元.
路透数据显示,8月/9月价差合约收报每吨3.50美元,较前一日下跌0.63美元,交易商将关注点转向9月/10月的第二个月合约.
截至周五亚洲收盘,9月/10月合约下跌0.38美元,报3.00美元.该合约下周四将转为即期合约.
交易商预计,随着8月和9月天气的变化,韩国和日本需求将升温.
South Korean公用事业公司East-West Power和Western Power已敲定总额为22万吨的8月交货燃料油,后者近期结束了一项采购6万吨高硫燃料油的招标.
斯里兰卡Ceylon Petroleum Corp (Ceypetco)已重启其日产能5万桶的炼油装置.该装置于7月2日按计划停产检修,促使该炼厂寻求更多油品以满足国内缺口.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
现货180CST燃料油 FO180-SIN 666.80 2.65 0.40 664.15
现货380CST燃料油 FO380-SIN 654.20 3.20 0.49 651.00
新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 662.00 3.00 0.46 659.00
380CST船用燃料油升水 7.80 -0.20 -2.50 8.00
180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 2.80 -0.55 -16.42 3.35
380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 2.35 -0.80 -25.40 3.15 (完)
--编译 丁琦;审校 王洋
路透香港2月23日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾帝宝工业的五年期循环贷款规模从初始目标1.2亿美元提高至1.44亿美元。
路透台北2月23日 - 台湾股市周四微幅收低。分析师表示，亚洲股市回落，再加上月底长假在即，投资人 进场意愿偏低，使得市场交投清淡，但指数仍处于高档震荡格局。 台湾加权股价指数 收低0.1%，至9,769.31点；今日成交初值 为989.84亿台币，上交易 日修正后为1,012.75亿。 国泰证期顾问处协理简伯仪表示，近期外资流入台股的步伐趋缓，使得大盘陷于区间整理走势，已在五日 均线上下100点整理了六个交易日，但短期也看不出有任何可能回档的讯号。 〞短线还是可以尽情冲浪，因为资金还在。〞他说。 他认为，除非看到外资在现货大卖股票，台币兑美元 有明显贬值，否则台股在短期整理结束后， 仍有向上攻坚的实力。 由于明日是长假来临前的最后交易日，简伯仪预期，大盘还是不脱整理格局，待假期结束后，或有明确方 向可期。 分析师预计，台股明日交易区间料在9,700-9,800点。 亚洲股市周四从19个月高位回落；本地时间13
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