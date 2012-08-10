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亚洲 | 2012年 8月 10日 星期五 20:03 BJT

〔国际油市〕亚洲燃料油现货升水和即期跨月价差双双下跌

路透新加坡8月10日电---亚洲燃料油市场周五走弱,现货升水跌至一个多月低位,即期8月/9月跨月价差则收窄至两周低位,受供应充足影响.

路透数据显示,180-cst升水下跌0.55美元,至每吨较新加坡现货报价升水2.80美元,为一个月以来最弱.380-cst升水触及八周低位,每吨较新加坡现货报价升水2.35美元,较前一交易日下跌0.80美元.

路透数据显示,8月/9月价差合约收报每吨3.50美元,较前一日下跌0.63美元,交易商将关注点转向9月/10月的第二个月合约.

截至周五亚洲收盘,9月/10月合约下跌0.38美元,报3.00美元.该合约下周四将转为即期合约.

交易商预计,随着8月和9月天气的变化,韩国和日本需求将升温.

South Korean公用事业公司East-West Power和Western Power已敲定总额为22万吨的8月交货燃料油,后者近期结束了一项采购6万吨高硫燃料油的招标.

斯里兰卡Ceylon Petroleum Corp (Ceypetco)已重启其日产能5万桶的炼油装置.该装置于7月2日按计划停产检修,促使该炼厂寻求更多油品以满足国内缺口.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

现货180CST燃料油 FO180-SIN 666.80 2.65 0.40 664.15

现货380CST燃料油 FO380-SIN 654.20 3.20 0.49 651.00

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 662.00 3.00 0.46 659.00

380CST船用燃料油升水 7.80 -0.20 -2.50 8.00

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 2.80 -0.55 -16.42 3.35

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 2.35 -0.80 -25.40 3.15 (完)

--编译 丁琦;审校 王洋

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