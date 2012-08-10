〔USDA月报〕8月10日全球农作物主要信息

路透基点：台湾帝宝工业五年期循环贷款案规模增至1.44亿美元--TRLPC
路透香港2月23日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾帝宝工业的五年期循环贷款规模从初始目标1.2亿美元提高至1.44亿美元。
路透华盛顿8月10日电---美国农业部(USDA)周五公布的月度全球农作物供需报告中主要资讯如下:
全球供需预估
2012/13 2011/12
8月 7月 8月
小麦(百万吨)
澳洲产量 26.00 26.00 29.50
澳洲出口 21.00 20.50 24.00
阿根廷产量 11.50 12.00 15.00
阿根廷出口 5.50 6.20 11.80
欧盟产量 132.90 133.14 137.40
欧盟出口 17.00 16.00 16.40
加拿大产量 27.00 26.60 25.26
加拿大出口 19.50 18.50 17.50
中国产量 118.00 118.00 117.92
中国进口 2.00 2.00 2.93
大豆(百万吨)
巴西产量 81.00 78.00 65.50
巴西出口 37.60 35.10 36.70
巴西进口 0.25 0.25 0.10
阿根廷产量 55.00 55.00 41.00
阿根廷出口 13.50 11.10 7.80
中国进口 59.50 61.00 57.50
豆油(百万吨)
中国进口 1.30 1.30 1.23
玉米(百万吨)
阿根廷产量 28.00 25.00 21.00
阿根廷出口 18.50 16.00 16.00
南非产量 13.50 13.00 11.50
南非出口 2.50 2.00 1.50
中国产量 200.00 195.00 192.78
中国出口 0.20 0.20 0.10
中国进口 2.00 5.00 5.00
棉花(百万包)
中国产量 31.00 30.50 33.50
中国年末库存 34.18 31.80 29.28
中国出口 0.10 0.03 0.08
中国进口 13.00 13.50 24.25
印度产量 23.50 24.00 26.50 (完)
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--编译 丁琦;审校 王洋
路透香港2月23日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾帝宝工业的五年期循环贷款规模从初始目标1.2亿美元提高至1.44亿美元。
路透台北2月23日 - 台湾股市周四微幅收低。分析师表示，亚洲股市回落，再加上月底长假在即，投资人 进场意愿偏低，使得市场交投清淡，但指数仍处于高档震荡格局。 台湾加权股价指数 收低0.1%，至9,769.31点；今日成交初值 为989.84亿台币，上交易 日修正后为1,012.75亿。 国泰证期顾问处协理简伯仪表示，近期外资流入台股的步伐趋缓，使得大盘陷于区间整理走势，已在五日 均线上下100点整理了六个交易日，但短期也看不出有任何可能回档的讯号。 〞短线还是可以尽情冲浪，因为资金还在。〞他说。 他认为，除非看到外资在现货大卖股票，台币兑美元 有明显贬值，否则台股在短期整理结束后， 仍有向上攻坚的实力。 由于明日是长假来临前的最后交易日，简伯仪预期，大盘还是不脱整理格局，待假期结束后，或有明确方 向可期。 分析师预计，台股明日交易区间料在9,700-9,800点。 亚洲股市周四从19个月高位回落；本地时间13
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