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货币新闻 | 2012年 8月 10日 星期五 21:06 BJT

〔标题新闻〕USDA预估美国2012/13年度糖库存消费比为12.6%(前次预估14.7%),11/12年度14.7%

* 美国农业部(USDA)

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