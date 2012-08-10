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货币新闻 | 2012年 8月 10日 星期五 21:36 BJT

〔标题新闻〕联合国粮农组织希望各国重新审视生物燃料政策,以降低粮食危机的风险

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL6E8JAA13]

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