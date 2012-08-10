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市场报道 | 2012年 8月 10日 星期五 21:57 BJT

《即时观点》USDA下调美国玉米和大豆产量预估,受乾旱影响

路透芝加哥8月10日电---美国农业部周五调降美国玉米和大豆产量预估,因56年以来最严重乾旱损及产量,并将价格推高至纪录高位.

浏览详细报导,请点选:[ID:nSB1720638][USDA-CMN]

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