〔美国经济〕费城联储调查显示分析师下调美国经济成长预估

路透基点：台湾帝宝工业五年期循环贷款案规模增至1.44亿美元--TRLPC
路透香港2月23日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾帝宝工业的五年期循环贷款规模从初始目标1.2亿美元提高至1.44亿美元。
路透纽约8月10日电---费城联邦储备银行周五公布的一项调查结果显示,分析师下调美国经济成长预估,因失业率料在今年余下时间居高不下.
费城联储访查的48位专业预估人士所作的第三季调查显示,分析师预计第三季经济增长年率为1.6%,低于5月预估的2.5%.
对今年全年的预估也被调降,分析师预计今年全年美国经济成长年率为2.2%,低于之前预估的2.3%.
分析师还上调了经济在未来四季内可能出现萎缩的机率,第三季机率为13.8%,5月时为12.2%.
就业市场料正在恶化,今年失业率均值预计为8.2%,2013年料降至7.9%.
第三季非农就业岗位月均增幅预计为12.5万,低于上次调查时预计的17万.
通胀预期也降温,第三季消费者物价料平均增长1.5%,之前预估为2.3%,但核心通胀预计平均增长2.2%,高于上次预估的2.0%.(完)
--编译 李军;审校 母红
路透香港2月23日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾帝宝工业的五年期循环贷款规模从初始目标1.2亿美元提高至1.44亿美元。
路透东京2月23日 - 原油期货周四涨近1%，之前公布的行业数据显示，美国原油库存因进口下滑而意外下降，这支持全球供应过剩局面正在结束的观点。
路透台北2月23日 - 台湾股市周四微幅收低。分析师表示，亚洲股市回落，再加上月底长假在即，投资人 进场意愿偏低，使得市场交投清淡，但指数仍处于高档震荡格局。 台湾加权股价指数 收低0.1%，至9,769.31点；今日成交初值 为989.84亿台币，上交易 日修正后为1,012.75亿。 国泰证期顾问处协理简伯仪表示，近期外资流入台股的步伐趋缓，使得大盘陷于区间整理走势，已在五日 均线上下100点整理了六个交易日，但短期也看不出有任何可能回档的讯号。 〞短线还是可以尽情冲浪，因为资金还在。〞他说。 他认为，除非看到外资在现货大卖股票，台币兑美元 有明显贬值，否则台股在短期整理结束后， 仍有向上攻坚的实力。 由于明日是长假来临前的最后交易日，简伯仪预期，大盘还是不脱整理格局，待假期结束后，或有明确方 向可期。 分析师预计，台股明日交易区间料在9,700-9,800点。 亚洲股市周四从19个月高位回落；本地时间13