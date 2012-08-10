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货币新闻 | 2012年 8月 10日 星期五 22:14 BJT

〔美国经济〕费城联储调查显示分析师下调美国经济成长预估

路透纽约8月10日电---费城联邦储备银行周五公布的一项调查结果显示,分析师下调美国经济成长预估,因失业率料在今年余下时间居高不下.

费城联储访查的48位专业预估人士所作的第三季调查显示,分析师预计第三季经济增长年率为1.6%,低于5月预估的2.5%.

对今年全年的预估也被调降,分析师预计今年全年美国经济成长年率为2.2%,低于之前预估的2.3%.

分析师还上调了经济在未来四季内可能出现萎缩的机率,第三季机率为13.8%,5月时为12.2%.

就业市场料正在恶化,今年失业率均值预计为8.2%,2013年料降至7.9%.

第三季非农就业岗位月均增幅预计为12.5万,低于上次调查时预计的17万.

通胀预期也降温,第三季消费者物价料平均增长1.5%,之前预估为2.3%,但核心通胀预计平均增长2.2%,高于上次预估的2.0%.(完)

--编译 李军;审校 母红

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