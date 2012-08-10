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市场报道 | 2012年 8月 10日 星期五 22:18 BJT

〔美国热股〕IBM考虑收购黑莓机制造商RIM的企业业务部门,后者股价劲扬

路透8月10日电---黑莓机厂商RIMRIMM.ORIM.TO称,美一法官周四裁定其未侵犯Mformation专利,驳回陪审团作出的要求RIM赔偿1.472亿美元侵权损害金的决定.

彭博周五引述两位未具名人士称,国际商业机器(IBM)(IBM.N)考虑收购黑莓机制造商Research In Motion的企业业务部门.[ID:nST0537923]

在周五早盘交易中,RIM大涨4.48%,至8.16美元,IBM下跌0.35%,至197.72美元.(完)

--编译 于春红;审校 母红

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