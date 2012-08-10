〔美国热股〕IBM考虑收购黑莓机制造商RIM的企业业务部门,后者股价劲扬

日本债市：在超长债引领下走坚，因20年期新债需求好于预期

指标10年期公债收益率(殖利率)下降0.5个基点报0.075%。10年期公债期货在午后交易中上升0.13点至150.21，在标售结果激励下较早盘收盘水准150.16上涨。