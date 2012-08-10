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市场报道 | 2012年 8月 10日 星期五 22:19 BJT

〔美国热股〕雅虎称或重新考虑出售阿里巴巴股份所获现金的用途,股价下滑

路透8月10日电---雅虎(YHOO.O)宣布,新任执行长梅耶尔(Marissa Mayer)可能重新考虑减持阿里巴巴集团股份获得的数十亿美元现金的用途,让投资者颇为震惊.该公司此前承诺将把这笔现金的大部分用于股东分红.[ID:nSB1718988]

在周五早盘交易中,雅虎股价上扬4.68%,至15.26美元.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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