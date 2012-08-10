〔美国热股〕雅虎称或重新考虑出售阿里巴巴股份所获现金的用途,股价下滑

投行观点：今年人民币料贬至7.06，因美元受升息等带动升值--渣打银行
路透台北2月23日 - 渣打银行周四表示，国际美元受美联储加息与长期公债殖利率走升推动，预估今年将升值5%，人民币兑美元料贬值3%来到7.06价位，但兑一篮子货币将保持稳定。
路透8月10日电---雅虎(YHOO.O)宣布,新任执行长梅耶尔(Marissa Mayer)可能重新考虑减持阿里巴巴集团股份获得的数十亿美元现金的用途,让投资者颇为震惊.该公司此前承诺将把这笔现金的大部分用于股东分红.[ID:nSB1718988]
在周五早盘交易中,雅虎股价上扬4.68%,至15.26美元.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
路透台北2月23日 - 渣打银行周四表示，国际美元受美联储加息与长期公债殖利率走升推动，预估今年将升值5%，人民币兑美元料贬值3%来到7.06价位，但兑一篮子货币将保持稳定。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 10,300亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/2/24 7 2.35% 500 2017/2/27 7 2.35% 700 2017/2/27
指标10年期公债收益率(殖利率)下降0.5个基点报0.075%。10年期公债期货在午后交易中上升0.13点至150.21，在标售结果激励下较早盘收盘水准150.16上涨。