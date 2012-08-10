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市场报道 | 2012年 8月 10日 星期五 22:37 BJT

〔美国热股〕J.C. PENNEY执行长称公司业务料在明年增长,股价升逾6%

路透8月10日电---百货连销店J.C. PENNEY INC (JCP.N)公布开业一年以上的店铺季度销售跌幅多于预期,导致公司录得巨额亏损,使公司自去年冬季改变其定价策略后连续第二季销售大跌.

不过,公司执行长Ron Johnson称,J.C. PENNEY已制定计划，在2013年再度实现业务增长.

在周五早盘交易中,J.C. PENNEY股价上扬6.74%,报23.59美元.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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